У Бразилії безпритульному псу дали роботу в автосалоні

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 09:49

Цікавий випадок стався у місті Серра. Тут організованому псу дали роботу, їжу та дах над головою.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що бразильський дилерський центр Hyundai, що в місті Серра, вирішив взяти на роботу безпритульного пса. Тварина довгий час приходила в автосалон. В результаті псу дали бедж, фірмову краватку-метелика та кличку Tucson.

За попередніми даними, пес почав відвідувати салон ще навесні. Співробітники салону почали його підгодовувати. В результаті чого той й звик заходити в салон. Менеджер салону розповів, що одного дня його серце не витримало й він вирішив взяти пса на роботу. А саме на посаду автомобільного консультанта шоурума.

Тепер у Tucson є не лише робота, а й дах над головою. Чотирилапому зробили будку та провели щеплення.