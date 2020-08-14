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Цікавий випадок стався у місті Серра. Тут організованому псу дали роботу, їжу та дах над головою.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що бразильський дилерський центр Hyundai, що в місті Серра, вирішив взяти на роботу безпритульного пса. Тварина довгий час приходила в автосалон. В результаті псу дали бедж, фірмову краватку-метелика та кличку Tucson.
За попередніми даними, пес почав відвідувати салон ще навесні. Співробітники салону почали його підгодовувати. В результаті чого той й звик заходити в салон. Менеджер салону розповів, що одного дня його серце не витримало й він вирішив взяти пса на роботу. А саме на посаду автомобільного консультанта шоурума.
Тепер у Tucson є не лише робота, а й дах над головою. Чотирилапому зробили будку та провели щеплення.
11:08: Мін’юст нагадав, хто відповідає за безпеку атракціонів
10:28: Велика Британія ввела для французів обов'язковий карантин
09:49: У Бразилії безпритульному псу дали роботу в автосалоні
07:34: Лукашенка запропонували позбавити звання почесного доктора наук КНУ імені Шевченка
15:04: На кінофестивалі «Молодість» покажуть фільм про українських ЛГБТ-військових
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