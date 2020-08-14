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Антирекорд в Україні – Плюс 1732 людини з Covid-19

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 09:18
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Антирекорд в Україні – Плюс 1732 людини з Covid-19

На жаль, не було зафіксовано жодного випадку одужання пацієнтів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 1732 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 87 872 людини. З них 2011 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 19 летальних випадків. Також не було зафіксовано жодного випадку одужання пацієнтів. За весь період одужали 46 216 людей.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 205, Львівській області – 184, Одеській області – 160, Києві – 158, Чернівецькій області – 154, Харківській області – 139.

 

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