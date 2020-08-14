Україна почне видавати е-візи громадянам трьох країн

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 08:45

Громадяни Індії, Південної Африки та Філіппін зможуть скористатися такою послугою.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Міністерство закордонних справ України почне видавати електронні візи громадянам ще трьох країн. Мова йде про громадян Індії, Південної Африки та Філіппін.

Оформлення таких віз стартує уже сьогодні, 14 серпня.

«Українська е-віза видається для поїздок в нашу країну з діловою, приватною, туристичною метою, для лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ», - уточнили в МЗС.

Для цього мандрівникам необхідно зареєструватися на веб-платформі МЗС, заповнити анкету та оплатити консульський збір. Е-віза буде відправлена на пошту. Її треба буде роздрукувати.