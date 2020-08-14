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В Україні у віці 103 роки помер практикуючий лікар

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 08:10
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В Україні у віці 103 роки помер практикуючий лікар

Він був лікарем-дерматовенерологом.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 12 серпня, в Одесі пішов з життя найстаріший практикуючий лікар України. Мова йде про лікаря-дерматовенеролога Петра Аслановича Петросяна. Йому було 103 роки.

Про смерть найстарішого лікаря розповіли у міськраді. Петро Петросян - полковник медичної служби у відставці, заслужений лікар України. Він мав 78 років трудового стажу й не планував виходити на пенсію. Так, чоловік працював в медичному центрі в центрі Одеси на вулиці Жуковського.

Одного разу лікар розповів свій секрет довголіття. Це праця, допомога людям, не бажати нікому зла,   радіти життю, постійно цікавитися новим.

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