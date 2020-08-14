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Лукашенка запропонували позбавити звання почесного доктора наук КНУ імені Шевченка

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 07:34
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Лукашенка запропонували позбавити звання почесного доктора наук КНУ імені Шевченка

Стартував збір підписів.

Новину передає «Преса України».

Співзасновниця політичного клубу КНУ імені Шевченка Олена Нікуліна повідомила, що , випускники та студенти Київського університету імені Тараса Шевченка виступили з цікавою ініціативою. Вони пропонують позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора наук університету.

Для цього стартував збір підписів.

«Цим зверненням ми хочемо привернути увагу університету до того, що диктатор, який зневажає принципи демократії і права людини, не може мати звання почесного доктора нашого університету і бути частиною нашого академічної спільноти», - розповіла Нікуліна.

За її словами, вона сподівається, що до ініціативи долучаться й аспіранти, випускники та навіть викладачі університету.

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