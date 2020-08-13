На кінофестивалі «Молодість» покажуть фільм про українських ЛГБТ-військових

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 15:04

Фільм проспонсорував фонд Посольства України в Канаді.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що на київському кінофестивалі «Молодість» буде транслюватися фільм про історію українських ЛГБТ-військових. Про це розповіли організатори заходу.

Так, мова йде про стрічку «Другий фронт. Історії ЛГБТ-військових». У фільмі розповідатимуть не лише про нестандартних військових, а й ветеранів та волонтерів. Зокрема, про те, що вони ведуть боротьбу за визнання і видимість у суспільстві.

Фільм було знято за підтримки фонду Посольства України в Канаді, Canada Fund for Local Initiatives, Точка опори ЮА - NGO Fulcrum UA, студії TABOR Production. Режисер фільму - Максим Наконечний.