Мэр Днепра Борис Филатов... Крутое пике лакея Коломойского...

zmxn 13 серпня 2020, 14:46

..."Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач - он дракон о трех головах. Головы эти - хитрость, жадность и предательство. И если одна из них прикусит человека, то две другие доедят его дотла"...

.... Писать о Борисе Филатове чрезвычайно сложно. Ибо для меня Борис Альбертович - фигура несомненно удивительная, неординарная, самобытная... Открытое лицо, умный взгляд, прекрасно поставленная речь. Блестящий оратор, заслуженный журналист Украины, бизнесмен, кинорежиссер, адвокат, кандидат наук. Ни один городской голова Украины не может похвастаться подобным ассорти из профессиональных удач и достижений. И то, как в течение всего-то пяти лет он "успешно" трансформировался из глубоко уважаемого интеллигента в дракона о трех головах, в барыгу и в личного камердинера Игоря Коломойского, приводит меня в шок ...

... Городской голова Днепра Борис Филатов 05.08.2020 г. дал свое очередное интервью. На этот раз популярным ведущим телеканала "112 Украина" Владимиру Полуеву и Анне Степанец: https://www. youtube.com/watch?v= 0i7olp4FiBs . Жалкое зрелище, убогое... Человек, презентующий себя, как мэр современного европейского мегаполиса - по сути превратился в пронафталиненного "совка". А его монологи сродни речи секретаря заводского парткома КПСС на отчетно-перевыборном собрании образца 1937 года: "Кругом враги народа! Везде предатели Родины! Но я вот этой рукой задушу гидру империализма!"... Мне довелось несколько лет прожить в Европе. В разных городах. И я ни разу не видел подобного "цирка". Никогда в преддверии очередных выборов, мэры Праги, Стокгольма или Братиславы не пытались "бомбить" медийное пространство заказными интервью с главным месседжем: "Пацаны, оставьте меня на второй срок... Я буду хорошим мэром и не буду воровать... Мамой клянусь... Ну, падла буду!"... Доверие горожан завоевывается кристальной честностью и грандиозной работоспособностью. Ты честный мэр и ты развиваешь город - тогда люди вновь проголосуют за тебя. Но когда в графе достижений городского головы стоит жирный прочерк, тогда он "хватается за соломинку" и благосклонность избирателей пытается завоевать "словоблудием" - многочисленными, но малопонятными интервью...

... Скажу откровенно: я не досмотрел интервью Филатова и до половины - у меня с юности рвотный рефлекс на красных шакалов из КПСС и им подобным. Но одного короткого эпизода не могу не коснуться... В самом начале Борис Альбертович поведал о некой "преступной группировке господина "Нарика" . "Нариком" Филатов почему-то иногда называет известного украинского мецената Александра Петровского. Во-первых, я не могу понять, по какой причине власть имущие пытаются закрепить за заслуженным благодетелем страны это глупое прозвище? Ибо мне совершенно точно известно, что Петровский не только не употребляет наркотики, но даже не курит - причем здесь "нарик"? И по-человечески это не этично. Не думаю, что самому Филатову приятно читать, когда тот же Дубинский наделяет его в прессе прозвищами "обезжиренный мэр" и "усохший кабан"... Во-вторых, Александр Петровский "заносит хвосты за мэром" - делает ту самую работу, от которой уклоняется официальная городская власть. Создает бесплатные спортивные клубы, спонсирует городские турниры, проводит Детские творческие фестивали, заботится об обитателях Дома-интерната для больных ДЦП, проводит бесплатные концерты для ветеранов города и т. д. и т. п. Какая интересная преступная группировка орудует в Днепре! Может быть стоило поблагодарить Петровского за его вышеперечисленные "преступления"? За то, что он, меценат, на общественных началах работает "внештатным городским головой"? В-третьих, если г-н Петровский является главой преступной группировки, отчего же тогда он награжден многочисленными орденами и медалями? И одна из самых почетных его наград - это медаль "Захиснику Вiтчизни". Кто же вручил ее Александру Петровскому? Кто же на торжественной церемонии крепко жал ему руку, обнимал и горячо благодарил за неоценимую помощь фронту? Смотрим подпись... Невероятно, но факт! Сам городской голова Борис Филатов!

... В этом весь сегодняшний Филатов - отъявленный "совок" эпохи застоя. Когда-то, много лет назад, такие вот "совки" вечерами вместе слушали "Битлз" по "голосу Америки", а утром бежали в КГБ и строчили друг на друга доносы. "Суки"... Ничто не изменилось в Днепровской мэрии... Когда-то Петровский был для Филатова героем и патриотом, и мэр лично награждал его высокой наградой. А сегодня он... "глава преступной группировки". Слава КПСС, господин-товарищ Филатов!...

... И самое главное: интервью Бориса Альбертовича имело обратную реакцию. Он хотел поддержки избирателей? Он ее "получил"! Под роликом 170 комментариев. И ни одного позитивного. Ни одного - можете проверить. Это и есть оценка деятельности городского головы Днепра. Я скопировал первые пять:

1.Александр Семиноженко: "Не делайте интервью с такими как Филатов, они не интересны. Как-то все ни о чем, неискренне, увы".

2. Ирина Вежливцева: "Очередной "белый и пушистый". Как надоели наши чинуши! Мелкие, жалкие. Фу! Противно их слушать".

3. Кирилл Петренко : "Не приглашайте больше этого зашкваренного мэра!"

4. Татьяна Белова : " А вешать их будем потом". Об этом дерьме больше сказать нечего..."

5. Ольга Семковская: "Это интервью оказалось совсем неострым и ненужным! Жаль! Очень надеюсь, что оно не заказное. А Филатов - предатель нашего города. Такого "занэпада", как сейчас, в моем родном городе не было никогда. Раздолбанные тротуары в центре, выбитая плитка, обшарпанные фасады домов, мусор и под ногами, и в воздухе: в виде летающих пакетов! Про мост - вообще молчу (я живу на Левом берегу). Пусть бы он шел восвояси, лизоблюд, изображающий из себя хозяина города".

... Вот так: "Неискреннее, зашкваренное дерьмо - предатель и лизоблюд, изображающий хозяина города" - это мнение жителей Днепра...

Мне, в принципе, больше нечего добавить, кроме одного... Как бы там ни было, у Бориса Альбертовича есть свои апологеты - и это естественно... Специально для них, наверняка оскорбившихся заглавием данного материала и словом "лакей", я размещаю короткий трехминутный видеоролик: разговор Коломойского с Филатовым. https://www.youtube.com/watch? v=SAvy0l_JI6s . Прослушали? Вы все еще хотите такого мэра?

P.S. Я не являюсь членом какой-либо политической силы, не состою в каких-либо общественных организациях, не пишу материалы "под диктовку" или "на заказ". С уважением к моим читателям....

Артур Балаев, писатель-публицист, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".