На кінофестивалі «Молодість» покажуть фільм про українських ЛГБТ-військових 15:04
Мэр Днепра Борис Филатов... Крутое пике лакея Коломойского... 14:46
Екс-президент Петро Порошенко продовжує себе почувати главою держави – Онищенко 14:34
В МОЗ продовжують фіксувати велику кількість хворих на COVID-19 10:27
У «Слузі народу» назвали Притулу технологічним кандидатом Кличка 08:36
В Україні ініціюють процес заборони діяльності партій ОПЗЖ та Шарія 07:35
Кабмін закликав ВРУ швидше забрати в українців паспорти-книжечки 14:58
У Кирилівці засвітився автомобіль з незвичайними номерами 14:15
В Росії першу партію вакцини проти COVID-19 представлять через два тижні 13:04
Онищенко відреагував на ролики Порошенка, в яких він розповідає, що робити владі Білорусі та України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 серпня, український політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що колишній президент країни Петро Порошенко продовжує себе почувати главою держави. Такими словами Онищенко відреагував на те, що Порошенко записує ролики, в яких звертається до білоруської влади.
«За словами, нагадаємо колишнього президента України, «білоруським властям необхідно припинити насильство, звільнити протестувальників і переголосувати». Більш того, він попросив Зеленського призначити представника від України, який «разом з європейськими партнерами» повинен врегулювати конфлікт», - зазначив Онищенко.
Останній також поцікавився у українського президента Володимира Зеленського, чому «цей клоун досі на свободі?».
15:04: На кінофестивалі «Молодість» покажуть фільм про українських ЛГБТ-військових
14:46: Мэр Днепра Борис Филатов... Крутое пике лакея Коломойского...
14:34: Екс-президент Петро Порошенко продовжує себе почувати главою держави – Онищенко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.