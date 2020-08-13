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Екс-президент Петро Порошенко продовжує себе почувати главою держави – Онищенко

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 14:34
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Екс-президент Петро Порошенко продовжує себе почувати главою держави – Онищенко

Онищенко відреагував на ролики Порошенка, в яких він розповідає, що робити владі Білорусі та України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, український політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що колишній президент країни Петро Порошенко продовжує себе почувати главою держави. Такими словами Онищенко відреагував на те, що Порошенко записує ролики, в яких звертається до білоруської влади.

«За словами, нагадаємо колишнього президента України, «білоруським властям необхідно припинити насильство, звільнити протестувальників і переголосувати». Більш того, він попросив Зеленського призначити представника від України, який «разом з європейськими партнерами» повинен врегулювати конфлікт», - зазначив Онищенко.

Останній також поцікавився у українського президента Володимира Зеленського, чому «цей клоун досі на свободі?».
 

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