Журналісти нагадали, де живе Порошенко

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З'явилося нове відео, на якому видно маєток Порошенка за 30 мільйонів гривень.
Новину передає «Преса України».
Журналісти видання «Страна» вирішила нагадали українцям, де живе 5 президент України Петро Порошенко. Як відомо, у декларації політика вказано, що він живе на березі притоки Дніпра, Козинки. Так, Порошенко має особняк з прибудовами 1331 кв. м за 30 млн гривень.
«Площу особняка можна порівняти з 25 середньостатистичними однокімнатними квартирами (50 кв.м). Сама ділянка займає майже 3,5 гектара за 5 млн гривень, ще 0,75 га Петро Олексійович орендує у місцевої сільради», - відзначили журналісти.
Так, на відео, знятому з квадрокоптера, видно доглянуту територію та незавершене будівництво дпохповерхової будівлі на задньому дворі. Журналісти припустили, що приміщення можу використовуватися у майбутньому для обслуговуючого персоналу Порошенка.
15:04: На кінофестивалі «Молодість» покажуть фільм про українських ЛГБТ-військових
14:46: Мэр Днепра Борис Филатов... Крутое пике лакея Коломойского...
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