Журналісти нагадали, де живе Порошенко

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 13:57

З'явилося нове відео, на якому видно маєток Порошенка за 30 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Страна» вирішила нагадали українцям, де живе 5 президент України Петро Порошенко. Як відомо, у декларації політика вказано, що він живе на березі притоки Дніпра, Козинки. Так, Порошенко має особняк з прибудовами 1331 кв. м за 30 млн гривень.

«Площу особняка можна порівняти з 25 середньостатистичними однокімнатними квартирами (50 кв.м). Сама ділянка займає майже 3,5 гектара за 5 млн гривень, ще 0,75 га Петро Олексійович орендує у місцевої сільради», - відзначили журналісти.

Так, на відео, знятому з квадрокоптера, видно доглянуту територію та незавершене будівництво дпохповерхової будівлі на задньому дворі. Журналісти припустили, що приміщення можу використовуватися у майбутньому для обслуговуючого персоналу Порошенка.