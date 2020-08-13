Стало відомо, чим зараз займається Вакарчук

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 13:23

Про це розповіла голова партії «Голос» Кіра Рудик.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, чим займається колишній депутат ВРУ Святослав Вакарчук. Голова його партії «Голос» Кіра Рудик зазначила, що співак-політик допомагає нардепам у підготовці до місцевих виборів. За її словами, у Вакарчука «публіцистична роль».

«Він їздив з нами до Вінниці, де зустрічався з представниками осередків, мотивував їх рухатись вперед. Наступного тижня, здається, їде до Черкас до нашого осередку», - зазначила Рудик.

Вона додала, що Вакарчук збирається провести діалог з місцевими елітами, щоб ті фінансово підтримали партію «Голос».