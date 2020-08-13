Стало відомо, чим зараз займається Вакарчук

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Про це розповіла голова партії «Голос» Кіра Рудик.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, чим займається колишній депутат ВРУ Святослав Вакарчук. Голова його партії «Голос» Кіра Рудик зазначила, що співак-політик допомагає нардепам у підготовці до місцевих виборів. За її словами, у Вакарчука «публіцистична роль».
«Він їздив з нами до Вінниці, де зустрічався з представниками осередків, мотивував їх рухатись вперед. Наступного тижня, здається, їде до Черкас до нашого осередку», - зазначила Рудик.
Вона додала, що Вакарчук збирається провести діалог з місцевими елітами, щоб ті фінансово підтримали партію «Голос».
10:27: В МОЗ продовжують фіксувати велику кількість хворих на COVID-19
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