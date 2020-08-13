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Стало відомо, чим зараз займається Вакарчук

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 13:23
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Стало відомо, чим зараз займається Вакарчук

Про це розповіла голова партії «Голос» Кіра Рудик.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, чим займається колишній депутат ВРУ Святослав Вакарчук. Голова його партії «Голос» Кіра Рудик зазначила, що співак-політик допомагає нардепам у підготовці до місцевих виборів. За її словами, у Вакарчука «публіцистична роль».

«Він їздив з нами до Вінниці, де зустрічався з представниками осередків, мотивував їх рухатись вперед. Наступного тижня, здається, їде до Черкас до нашого осередку», - зазначила Рудик.

Вона додала, що Вакарчук збирається провести діалог з місцевими елітами, щоб ті фінансово підтримали партію «Голос».

  

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