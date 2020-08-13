Усіх керівників Укроборонпрому звільнять

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 12:48

Разом з цим буде змінена назва «токсичного» концерну.

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що найближчим часом усе керівництво Укроборонпрому звільнять. В результаті буде земінена уся команда промислового концерну.

«Концерн Укроборонпром підлягає істотної трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде замінений, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде, відповідно, зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік», - уточнив.

Навіть більше, очікується, що назва концерну також буде змінена, оскільки вона стала «токсичною» в Україні.