Каньє Вест представив нові незвичні кросівки

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Стало відомо, кому присвячена незвична модель.
Новину передає «Преса України».
Американський репер та кандидат в президенти США Каньє Вест представив новий дизайн кросівок Yeezy Boost. На своїй сторінці у Тwitter він показав перше фото, яке спонукало інтернет-спільноту написати чимало коментарів.
Зокрема, користувачі соцмережі відзначили, що кросівки мають дійсно незвичну форму, яка нагадує скелет риби. За словами Каньє, світ побачить дві нові моделі кросівок - кремові рельєфні YZY D Rose в смужку і жовті TURRELLIENS.
Незвичне взуття уже приміряла дружина баскетболіста Деррікв Роузв, Алайн Андерсон. До слова, саме баскетболісту присвячена модель YZY D Rose.
10:27: В МОЗ продовжують фіксувати велику кількість хворих на COVID-19
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