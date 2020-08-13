Каньє Вест представив нові незвичні кросівки

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 12:12

Стало відомо, кому присвячена незвична модель.

Новину передає «Преса України».

Американський репер та кандидат в президенти США Каньє Вест представив новий дизайн кросівок Yeezy Boost. На своїй сторінці у Тwitter він показав перше фото, яке спонукало інтернет-спільноту написати чимало коментарів.

Зокрема, користувачі соцмережі відзначили, що кросівки мають дійсно незвичну форму, яка нагадує скелет риби. За словами Каньє, світ побачить дві нові моделі кросівок - кремові рельєфні YZY D Rose в смужку і жовті TURRELLIENS.

Незвичне взуття уже приміряла дружина баскетболіста Деррікв Роузв, Алайн Андерсон. До слова, саме баскетболісту присвячена модель YZY D Rose.