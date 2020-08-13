Філіп Кіркоров знявся у черговому молодіжному кліпі

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 11:36

53-річний співак склав компанію російському виконавцю Дава.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 12 серпня, на каналі YouTube з’явилася нова відеоробота блогера Давида Манукяна, більш відомого як Дава, та Філіпа Кіркорова. Мова йде про трек «Ролекс».

За добу кліп, у якому 27-річний Дава та 53-річний Філіп Кіркоров у молодіжних образах співають про достаток, зібрав 1,4 млн переглядів. У коментарях глядачі відзначили, що відеоробота їм не сподобалась. Тим не менше, чимало коментаторів зауважили, що народний артист РФ Філіп Кіркоров гармонічно влився в кліп.

До слова, раніше стало відомо, що Кіркоров подарував виконавцю Даві годинник Rolex Pearlmaster 39 з діамантами. Вартість аксесуару становить близько 16 мільйонів рублів.