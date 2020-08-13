Меган та Гаррі тепер мають новий маєток

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 11:02

Тим не менше, вони досі мають борг перед британськими платниками податків.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл обзавелися маєтком у Санта-Барбарі за 14,7 млн доларів. Так, тепер молоде подружжя має бібліотеку, офіс, спа-центр, винний підвал, тренажерний зал, ігрову кімнату, кінотеатр, гараж для 5 автомобілів та зіркових сусідів. Серед них Опра та Еллен Дегенерес.

За даними ЗМІ, розкішний особняк з дев'ятьма спальнями та 16-санвузлами у висококласному Монтесіто був куплений 18 червня.

У садку ростуть багатоярусні троянди, високі італійські кипариси, квітуча лаванда, вікові оливкові дерева. Також журналісти зазначили, що на території є невеликий гостьовий будинок, у якому може жити мама Меган Маркл, Дорія, яка виступає в ролі няні для однорічної Арчі.

До слова, Гаррі та Меган придбали розкішну нерухомість, незважаючи на те, що все-таки заборгували британським платникам податків 2,4 мільйона фунтів стерлінгів (3,1 мільйона доларів) за оновлення котеджу Frogmore, їх колишнього будинку поблизу замку Віндзор.