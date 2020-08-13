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Меган та Гаррі тепер мають новий маєток

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 11:02
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Меган та Гаррі тепер мають новий маєток

Тим не менше, вони досі мають борг перед британськими платниками податків. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл обзавелися маєтком у Санта-Барбарі за 14,7 млн доларів. Так, тепер молоде подружжя має бібліотеку, офіс, спа-центр, винний підвал, тренажерний зал, ігрову кімнату, кінотеатр, гараж для 5 автомобілів та зіркових сусідів. Серед них Опра та Еллен Дегенерес.

За даними ЗМІ, розкішний особняк з дев'ятьма спальнями та 16-санвузлами у висококласному Монтесіто був куплений 18 червня.

У садку ростуть багатоярусні троянди, високі італійські кипариси, квітуча лаванда, вікові оливкові дерева. Також журналісти зазначили, що на території є невеликий гостьовий будинок, у якому може жити  мама Меган Маркл, Дорія, яка виступає в ролі няні для однорічної Арчі.  

До слова, Гаррі та Меган придбали розкішну нерухомість, незважаючи на те, що все-таки заборгували британським платникам податків 2,4 мільйона фунтів стерлінгів (3,1 мільйона доларів) за оновлення котеджу Frogmore, їх колишнього будинку поблизу замку Віндзор.

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