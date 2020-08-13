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За минулу добу було виявлено ще 1592 людей з COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 1592 нові випадки захворювання на коронавірус. Це новий добовий антирекорд.
Загальна кількість хворих становить 86 140 осіб, з них 1992 пацієнти померли та 46 216 пацієнтів одужали. У Києві уже 10 002 випадки інфікування. У Київській області - 4377 випадків.
Ситуація в областях наступна.
Вінницька область — 3086 випадків;
Волинська область — 4471 випадок;
Дніпропетровська область — 1630 випадків;
Донецька область — 1027 випадків;
Житомирська область — 2266 випадків;
Закарпатська область — 6009 випадків;
Запорізька область — 1010 випадків;
Івано-Франківська область — 6177 випадків;
Кіровоградська область — 733 випадки;
Львівська область — 11 474 випадки;
Луганська область — 170 випадків;
Миколаївська область — 755 випадків;
Одеська область — 4572 випадки;
Полтавська область — 516 випадків;
Рівненська область — 7206 випадків;
Сумська область — 754 випадки;
Тернопільська область — 3489 випадків;
Харківська область — 5378 випадків;
Херсонська область — 286 випадків;
Хмельницька область — 1468 випадків;
Чернівецька область — 7110 випадків;
Черкаська область — 1067 випадків;
Чернігівська область — 1107 випадків.
За даними системи моніторингу РНБО, у Харківській області додалось 209 нових пацієнтів, у Львівській області – 166.
10:27: В МОЗ продовжують фіксувати велику кількість хворих на COVID-19
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