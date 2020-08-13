В МОЗ продовжують фіксувати велику кількість хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 10:27

За минулу добу було виявлено ще 1592 людей з COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 1592 нові випадки захворювання на коронавірус. Це новий добовий антирекорд.

Загальна кількість хворих становить 86 140 осіб, з них 1992 пацієнти померли та 46 216 пацієнтів одужали. У Києві уже 10 002 випадки інфікування. У Київській області - 4377 випадків.

Ситуація в областях наступна.

Вінницька область — 3086 випадків;

Волинська область — 4471 випадок;

Дніпропетровська область — 1630 випадків;

Донецька область — 1027 випадків;

Житомирська область — 2266 випадків;

Закарпатська область — 6009 випадків;

Запорізька область — 1010 випадків;

Івано-Франківська область — 6177 випадків;

Кіровоградська область — 733 випадки;

Львівська область — 11 474 випадки;

Луганська область — 170 випадків;

Миколаївська область — 755 випадків;

Одеська область — 4572 випадки;

Полтавська область — 516 випадків;

Рівненська область — 7206 випадків;

Сумська область — 754 випадки;

Тернопільська область — 3489 випадків;

Харківська область — 5378 випадків;

Херсонська область — 286 випадків;

Хмельницька область — 1468 випадків;

Чернівецька область — 7110 випадків;

Черкаська область — 1067 випадків;

Чернігівська область — 1107 випадків.

За даними системи моніторингу РНБО, у Харківській області додалось 209 нових пацієнтів, у Львівській області – 166.