НБУ зміцнив офіційну гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 09:06

Нацвалюта відвоювала у долара та євро 6 та 16 копійок відповідно.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 13 серпня. Нацвалюта зміцнилась до провідної іноземної валюти на 6 копійок до 27,53 грн за долар.

Офіційний курс гривні до євро становить 32,40 грн. Гривня забрала у євро 16 копійок.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,42 грн. Продаж долара відбувається за 27,64 грн. Купівля євро проходить за 32,04 грн, а продаж проходить за 32,47 грн.