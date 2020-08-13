НБУ зміцнив офіційну гривню до долара та євро

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Нацвалюта відвоювала у долара та євро 6 та 16 копійок відповідно.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 13 серпня. Нацвалюта зміцнилась до провідної іноземної валюти на 6 копійок до 27,53 грн за долар.
Офіційний курс гривні до євро становить 32,40 грн. Гривня забрала у євро 16 копійок.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,42 грн. Продаж долара відбувається за 27,64 грн. Купівля євро проходить за 32,04 грн, а продаж проходить за 32,47 грн.
08:36: У «Слузі народу» назвали Притулу технологічним кандидатом Кличка
07:35: В Україні ініціюють процес заборони діяльності партій ОПЗЖ та Шарія
14:58: Кабмін закликав ВРУ швидше забрати в українців паспорти-книжечки
14:15: У Кирилівці засвітився автомобіль з незвичайними номерами
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