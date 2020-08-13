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Олександр Дубінський заявив, що кандидату президентської партії буде важко пройти у другий тур з таким ходом подій.
Новину передає «Преса України».
Представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що шоумен Сергій Притула, який заявив про намір боротися за крісло мера Києва, це технологічний кандидат Кличко. Нагадаємо, Притула балотуватиметься від партії «Голос».
«Зараз у суспільства є запит на нові обличчя і шоуменів, а попит народжує пропозицію. По суті, Притула - технологічний кандидат чинного мера, бо така тактика розмиває голоси», - вважає політик.
За словами Дубінського, у кандидатки від «Слуги народу» Ірини Верещук буде серйозна проблема зі збором електоральних. Тому він вважає, що їй треба жорстка та цікава кампанія.
08:36: У «Слузі народу» назвали Притулу технологічним кандидатом Кличка
07:35: В Україні ініціюють процес заборони діяльності партій ОПЗЖ та Шарія
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14:15: У Кирилівці засвітився автомобіль з незвичайними номерами
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