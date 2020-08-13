Зеленський дав добро святкуванню Дня незалежності

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При цьому мають бути дотримані протикоранавірусні вимоги.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис в указі «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Тепер Кабмін має розробити та забезпечити реалізацію заходів для святкування з урахуванням протикоронавірусних вимог.
Урочистості пройдуть за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО та громадськості.
Нагадаємо, Україна відзначає 29-ту річницю незалежності 24 серпня. 32 серпня в Україні святкують День Державного прапора.
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