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Зеленський дав добро святкуванню Дня незалежності

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 08:02
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Зеленський дав добро святкуванню Дня незалежності

При цьому мають бути дотримані протикоранавірусні вимоги.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис в указі «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Тепер Кабмін має розробити та забезпечити реалізацію заходів для святкування з урахуванням протикоронавірусних вимог.

Урочистості пройдуть за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО та громадськості.

Нагадаємо, Україна відзначає 29-ту річницю незалежності 24 серпня. 32 серпня в Україні святкують День Державного прапора.

  

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