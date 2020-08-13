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В Україні ініціюють процес заборони діяльності партій ОПЗЖ та Шарія

Аня Мартинюк 13 серпня 2020, 07:35
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В Україні ініціюють процес заборони діяльності партій ОПЗЖ та Шарія

Такі дії ініціювали у Мін’юсті.

Новину передає «Преса України».

Громадська рада при Міністерстві юстиції України вивчила звернення, яке поступило від політсил та громадських організацій про заборону в Україні двох партій. Мова йде про партію «Опозиційна платформа - За життя» та «Партію Шарія». Як відомо, атвори звернення запевняють, що діяльність згаданих політсил шкодить національній безпеці країні.

В результаті Громадська рада при Міністерстві юстиції України рекомендувала відомству почати відповідний юридичний процес та заборонити діяльність політичних сил.

За попередніми даними, СБУ та Мін'юст уже розпочали розслідування на предмет порушення  ОПЗЖ та «Партії Шарія» ст. 5 і 21 закону «Про політичні партії в Україні».

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