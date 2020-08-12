Кабмін закликав ВРУ швидше забрати в українців паспорти-книжечки

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 14:58

А натомість видати паспорт у вигляді ID-карти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, Кабмін запропонував ВРУ прийняти законопроект, згідно з яким українці поступово відмовлятимуться від паспортів у вигляді книжечки. Так, законопроект передбачає встановлення терміну дії такого документу.

Зокрема, для українців у віці 16-25 років термін дії паспорту закінчиться в день досягнення 25-річчя. Для українців у віці від 25 до 45 років - при досягненні 45 років. Українцям старше 45 років дозволено буде користуватися паспортом-книжечкою безстроково за умови, якщо вони вже змінили фото. Якщо фото на паспорт треба змінити, то українці отримають одразу «пластиковий» документ.