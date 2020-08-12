Зеленський зробив селфі з відмінниками ЗНО

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Інтернет-спільнота закликала президента порадувати випускників перспективами на майбутнє.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з випускниками, які найкраще склали Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Нагадаємо, воно завершилось у липні. На своїй сторінці у соцмережі Зеленський представив фото з підлітками. Усі позували біля Маріїнського палацу.
«Кращі з кращих. Зустрівся з випускниками, які набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні. І дуже точно розуміють своє місце і значимість знань в сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним - учись! Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України майбутнього. З Міжнародним днем молоді вас. Україна - це ти. Пишаємось», - зазначив Зеленський.
Тим часом інтернет-спільнота засипала президента різноманітними коментарями. Зокрема, коментатори закликали президента розповісти випускникам, скільки виділено бюджету на Міносвіти, а скільки на МВС.
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