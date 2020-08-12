Зеленський зробив селфі з відмінниками ЗНО

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 14:42

Інтернет-спільнота закликала президента порадувати випускників перспективами на майбутнє.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з випускниками, які найкраще склали Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Нагадаємо, воно завершилось у липні. На своїй сторінці у соцмережі Зеленський представив фото з підлітками. Усі позували біля Маріїнського палацу.

«Кращі з кращих. Зустрівся з випускниками, які набрали найбільше балів на ЗНО. Розумні, амбітні, енергійні. І дуже точно розуміють своє місце і значимість знань в сучасному глобальному світі. Хочеш бути конкурентним - учись! Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України майбутнього. З Міжнародним днем молоді вас. Україна - це ти. Пишаємось», - зазначив Зеленський.

Тим часом інтернет-спільнота засипала президента різноманітними коментарями. Зокрема, коментатори закликали президента розповісти випускникам, скільки виділено бюджету на Міносвіти, а скільки на МВС.