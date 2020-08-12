Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На підвищення мінімалки доведеться знати 5 млрд грн – Гетманцев
  • ПриватБанк дозволив оплачувати покупки своїм фото
  • В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус

У Кирилівці засвітився автомобіль з незвичайними номерами

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 14:15
Версія для друку
У Кирилівці засвітився автомобіль з незвичайними номерами

Зі США в Україну пригнали черговий Nissan Rogue й одразу з незвичним номером. 

Новину передає «Преса України».

У селищі міського типу Кирилівці, Запорізька область, помітили незвичний автомобіль Nissan Rogue. Автівка була тюнінгована. Однак, увагу очевидців привернув не зовнішній автомобіль, а номерні знаки «COVID 19».

Також з номеру видно, що авто було привезено зі США. Знімок авто на «коронавірусних» номерах директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик.

«Влада все бреше! Розповідають, що в Кирилівці немає жодного КОВІДА 19. Особисто сфотографував на Степку», - зазначив він.

До слова, у США автовласники можуть зареєструвати собі будь-який номер за умови, що вони нікого не ображають і не є вульгарними.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції