У Кирилівці засвітився автомобіль з незвичайними номерами

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 14:15

Зі США в Україну пригнали черговий Nissan Rogue й одразу з незвичним номером.

Новину передає «Преса України».

У селищі міського типу Кирилівці, Запорізька область, помітили незвичний автомобіль Nissan Rogue. Автівка була тюнінгована. Однак, увагу очевидців привернув не зовнішній автомобіль, а номерні знаки «COVID 19».

Також з номеру видно, що авто було привезено зі США. Знімок авто на «коронавірусних» номерах директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик.

«Влада все бреше! Розповідають, що в Кирилівці немає жодного КОВІДА 19. Особисто сфотографував на Степку», - зазначив він.

До слова, у США автовласники можуть зареєструвати собі будь-який номер за умови, що вони нікого не ображають і не є вульгарними.