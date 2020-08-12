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Зі США в Україну пригнали черговий Nissan Rogue й одразу з незвичним номером.
Новину передає «Преса України».
У селищі міського типу Кирилівці, Запорізька область, помітили незвичний автомобіль Nissan Rogue. Автівка була тюнінгована. Однак, увагу очевидців привернув не зовнішній автомобіль, а номерні знаки «COVID 19».
Також з номеру видно, що авто було привезено зі США. Знімок авто на «коронавірусних» номерах директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик.
«Влада все бреше! Розповідають, що в Кирилівці немає жодного КОВІДА 19. Особисто сфотографував на Степку», - зазначив він.
До слова, у США автовласники можуть зареєструвати собі будь-який номер за умови, що вони нікого не ображають і не є вульгарними.
14:58: Кабмін закликав ВРУ швидше забрати в українців паспорти-книжечки
14:15: У Кирилівці засвітився автомобіль з незвичайними номерами
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