9 областей та Київ не готові послабити карантин

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У Києві та Львівській області перевищені показники завантаженості ліжок в лікарнях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що 9 областей України та місто Київ не готові ослаблювати карантин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.
Мова йде про Волинську область, Житомирську область, Івано-Франківську область, Львівську область, Одеську область, Рівненську область, Сумську область, Харківську область, Чернівецьку область.
Як зазначається, у Львівській області та Києві перевищені показники завантаженості ліжок в лікарнях. 50,17% та 52,81% відповідно.
Нагадаємо, станом на 12 серпня в Україні 1433 нові випадки захворювання на коронавірус.
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