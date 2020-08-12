9 областей та Київ не готові послабити карантин

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 13:38

У Києві та Львівській області перевищені показники завантаженості ліжок в лікарнях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що 9 областей України та місто Київ не готові ослаблювати карантин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

Мова йде про Волинську область, Житомирську область, Івано-Франківську область, Львівську область, Одеську область, Рівненську область, Сумську область, Харківську область, Чернівецьку область.

Як зазначається, у Львівській області та Києві перевищені показники завантаженості ліжок в лікарнях. 50,17% та 52,81% відповідно.

Нагадаємо, станом на 12 серпня в Україні 1433 нові випадки захворювання на коронавірус.