В Росії першу партію вакцини проти COVID-19 представлять через два тижні

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 13:04

Таку інформацію надали у науково-дослідному інституті «Гамалея».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що перша партія вакцини від COVID-19, розроблена Російським науково-дослідним інститутом "Гамалея", буде вироблена та готова до використання через два тижні. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.

За словами Мурашка, твердження, що російська вакцина не є безпечною, є безпідставними. Нагадаємо, раніше про розробку першої у світі вакцини від коронавірусу заявив президент РФ Володимир Путін.

До слова, станом на 12 серпня у Росії 902 701 випадок захворювання на коронавірус. З них 15260 летальних випадків.