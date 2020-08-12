В Росії першу партію вакцини проти COVID-19 представлять через два тижні

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Таку інформацію надали у науково-дослідному інституті «Гамалея».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що перша партія вакцини від COVID-19, розроблена Російським науково-дослідним інститутом "Гамалея", буде вироблена та готова до використання через два тижні. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.
За словами Мурашка, твердження, що російська вакцина не є безпечною, є безпідставними. Нагадаємо, раніше про розробку першої у світі вакцини від коронавірусу заявив президент РФ Володимир Путін.
До слова, станом на 12 серпня у Росії 902 701 випадок захворювання на коронавірус. З них 15260 летальних випадків.
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