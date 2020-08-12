Борислав Береза повідомив про намір йти в мери Києва

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 11:38

Бористав Береза разом з «Еко партією» зібрався очистити місто від сміття.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, колишній народний депутат ВРУ Борислав Береза повідомив у соцмережі, що балотуватиметься в мери Києва. Так, його команда «ЕкоПартіі» йде до Київради.

«Я втомився ставити собі одні й ті самі питання: Чому моє улюблене місто не виглядає, як Будапешт, Брюгге, Страсбург й тим паче Відень? Чому в цих містах гарні дороги, чітко налагоджена інфраструктура, збережені історичні пам’ятки і потоки туристів? А в нас, натомість, лише незаконна та хаотична забудова, знищення зелених зон, засмічення й загазованість, погані дороги й величезні затори?» - зазначив він у соцмережі.

Він також зазначив, що планує очистити місто від сміття, а владу від корупції. Тим часом інтернет-спільнота нагадала, що за місце мера Києва боротиметься й шоумен Сергій Притула, що ускладнює вибір деяким киянам.