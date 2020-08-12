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З’явилися перші фото та відео з місць, де вирувала негода.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що у Дніпрі на вулиці Воскресенській і проспекті Яворницького випав чималий град. А саме розміром з голубине яйце. Також через негоду у місті були повалені дерева. Деякі власники машин заявили, що їх транспортні засоби були пошкоджені.
За даними видання "Інформатор", центральні вулиці міста сильно затопило.
11:02: У Дніпрі випав великий град
10:26: Відомі блогери продегустували недешеву їжу з ресторану «Велюр» Тищенка
09:46: 7 областей України отримали нові підручники для третіх класів
08:07: Українці не змогли вилетіти в Дубай через «неправильний» тест на коронавірус
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