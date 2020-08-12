У Дніпрі випав великий град

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 11:02

З’явилися перші фото та відео з місць, де вирувала негода.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що у Дніпрі на вулиці Воскресенській і проспекті Яворницького випав чималий град. А саме розміром з голубине яйце. Також через негоду у місті були повалені дерева. Деякі власники машин заявили, що їх транспортні засоби були пошкоджені.

За даними видання "Інформатор", центральні вулиці міста сильно затопило.