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У Дніпрі випав великий град

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 11:02
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У Дніпрі випав великий град

З’явилися перші фото та відео з місць, де вирувала негода.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що у Дніпрі на вулиці Воскресенській і проспекті Яворницького випав чималий град. А саме розміром з голубине яйце. Також через негоду у місті були повалені дерева. Деякі власники машин заявили, що їх транспортні засоби були пошкоджені.

За даними видання "Інформатор", центральні вулиці міста сильно затопило.

  

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