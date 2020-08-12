Відомі блогери продегустували недешеву їжу з ресторану «Велюр» Тищенка

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Оцінку за 10-бальною шкалою «Велюру» поставили 3 бали, зазначивши, що ціна завищена за представлену якість.
Новину передає «Преса України».
Відомий український шоумен, блогер Олексій Дурнєв представив на своєму каналі огляд їжі з ресторану «Велюр», що у Києві. Як відомо, заклад належить нардепу «Слуги народу» Миколі Тищенко. Під час карантину «Велюр» не припинив роботу, через що опинився у центрі скандалу.
Так, Дурнєв звернув увагу на меню закладу. Назви страв представлені українською та англійською мовою. Для прикладу, салат з крабом вагою 115 грам обійдеться в 544 грн. Однак, цей же салат в графі англійською мовою коштує 897 грн. Ресторан «Велюр» таким чином пропонує іноземцям більшу порцію у 230 грам.
Ведучий зауважив, що до такої практики вдаються багато ресторанів.
«Як вам таке? Каре новозеландського ягняти, 70 грам, 729 гривень. Це 10 тисяч гривень кілограм… Є ще півень, фарширований равликами….», - відзначив Дурнєв.
В результаті Дурнєв разом з гостями своєї програми, блогерами Kyivstoner та Лілією Багіровою, спробували піцу за 1195 грн. Виявилось, що за цю ціну «Велюр» відправляє клієнтам піцу у звичайній коробці.
В результаті гості відзначили, що за такі гроші піца могла бути кращою.
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