Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На підвищення мінімалки доведеться знати 5 млрд грн – Гетманцев
  • ПриватБанк дозволив оплачувати покупки своїм фото
  • В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус

Відомі блогери продегустували недешеву їжу з ресторану «Велюр» Тищенка

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 10:26
Версія для друку
Відомі блогери продегустували недешеву їжу з ресторану «Велюр» Тищенка

Оцінку за 10-бальною шкалою «Велюру» поставили 3 бали, зазначивши, що ціна завищена за представлену якість. 

Новину передає «Преса України».

Відомий український шоумен, блогер Олексій Дурнєв представив на своєму каналі огляд їжі з ресторану «Велюр», що у Києві. Як відомо, заклад належить нардепу «Слуги народу» Миколі Тищенко. Під час карантину «Велюр» не припинив роботу, через що опинився у центрі скандалу.

Так, Дурнєв звернув увагу на меню закладу. Назви страв представлені українською та англійською мовою. Для прикладу, салат з крабом вагою 115 грам обійдеться в 544 грн. Однак, цей же салат в графі англійською мовою коштує 897 грн. Ресторан «Велюр» таким чином пропонує іноземцям більшу порцію у 230 грам. 

Ведучий зауважив, що до такої практики вдаються багато ресторанів.

«Як вам таке? Каре новозеландського ягняти, 70 грам, 729 гривень. Це 10 тисяч гривень кілограм… Є ще півень, фарширований равликами….», - відзначив Дурнєв.

В результаті Дурнєв разом з гостями своєї програми, блогерами Kyivstoner та Лілією Багіровою, спробували піцу за 1195 грн. Виявилось, що за цю ціну «Велюр» відправляє клієнтам піцу у звичайній коробці.

 

В результаті гості відзначили, що за такі гроші піца могла бути кращою.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції