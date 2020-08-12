7 областей України отримали нові підручники для третіх класів

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У Міносвіти заявили, що також українським школярам доступні pdf-версії книг.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства освіти повідомили, що 7 областей отримали нові підручники для учнів третіх класів. Це Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська та Херсонська області.
«Загалом рівень підвезення цих підручників до обласних баз в усій країні станом на 11 серпня складає 88 %», - зазначили в Міносвіти.
Також відомо, що у поточному році було надруковано 4 млн 481 тис. 185 примірників для школярів. Усі за державний кошт. У Міносвіти додали, що також у вільному доступі на сайті є pdf-версії підручників для 3-х класів.
10:26: Відомі блогери продегустували недешеву їжу з ресторану «Велюр» Тищенка
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