В Україні1433 нових хворих на коронавірус - РНБО

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 84 548 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 1433 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 84 548 людей. З них 1970 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 19 летальних випадків та 752 людини одужали. Також за весь період одужали 345686 пацієнтів.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 188, Львівській області – 166, Харківській області – 139.
10:26: Відомі блогери продегустували недешеву їжу з ресторану «Велюр» Тищенка
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