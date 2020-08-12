У Новій Зеландії люди масово кинулись в супермаркети

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У країні продовжують фіксувати випадки захворювання на коронавірус. В результаті влада зробила заяву, яка змусила людей в паніці штурмувати магазини.
Новину передає «Преса України».
11 серпня ввечері прем'єр-міністр Нової Зеландії Джачінда Ардерн заявила, що в країні активно поширюється коронавірус. В результаті вона закликала жителів країни залишатися вдома протягом 72 годин.
В результаті люди у паніці кинулись в супермаркети, щоб запастись найнеобхіднішим. У Мережі з’явилися відео, які були зроблені в Окленді. На них видно довгі черги та агресивних покупців, які сподіваються взяти якнайбільше товарів.
Police are at New Lynn Countdown after people ripped the doors open when security tried to control the amount of people rushing in. That woman is saying she needs food for her kid. This ain’t it Auckland. pic.twitter.com/PDf1Oe26Mx— Matt Manukia (@MattManukiaTVNZ) August 11, 2020
Станом на 12 серпня в країні зафіксовано 1570 випадків захворювання на коронавірус. З них 22 людини померли.
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