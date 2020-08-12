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У Новій Зеландії люди масово кинулись в супермаркети

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 08:42
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У Новій Зеландії люди масово кинулись в супермаркети

У країні продовжують фіксувати випадки захворювання на коронавірус. В результаті влада зробила заяву, яка змусила людей в паніці штурмувати магазини.

Новину передає «Преса України».

11 серпня ввечері прем'єр-міністр Нової Зеландії Джачінда Ардерн заявила, що в країні активно поширюється коронавірус. В результаті вона закликала жителів країни залишатися вдома протягом 72 годин. 

В результаті люди у паніці кинулись в супермаркети, щоб запастись найнеобхіднішим. У Мережі з’явилися відео, які були зроблені в Окленді. На них видно довгі черги та агресивних покупців, які сподіваються взяти якнайбільше товарів. 

Станом на 12 серпня в країні зафіксовано 1570 випадків захворювання на коронавірус. З них 22 людини померли. 

 

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