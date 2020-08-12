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Вихід із ситуації все ж знайшовся.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що в аеропорту «Бориспіль» десятки українців не змогли вилетіти до ОАЕ. Причина – «неправильний» тест на коронавірус.
Так, 43 мандрівників не пустили на літак української авіакомпанії, який прямував у Дубай. Відомо, що ОАЕ ввели нові правила карантину. Про подію розповіла киянка Юлія Ковальова. За її словами, вона дізналась про зміну правил в аеропорту. Виявилось, що тест на коронавірус був зроблений в лабораторії, яку не визнають в ОАЕ.
До слова, деякі пасажири взяли квитки в Дубай іншої арабської авіакомпанії, де вимагали лише наявність тесту.
08:07: Українці не змогли вилетіти в Дубай через «неправильний» тест на коронавірус
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