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Українці не змогли вилетіти в Дубай через «неправильний» тест на коронавірус

Аня Мартинюк 12 серпня 2020, 08:07
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Українці не змогли вилетіти в Дубай через «неправильний» тест на коронавірус

Вихід із ситуації все ж знайшовся.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що в аеропорту «Бориспіль» десятки українців не змогли вилетіти до ОАЕ. Причина – «неправильний» тест на коронавірус.

Так, 43 мандрівників не пустили на літак української авіакомпанії, який прямував у Дубай. Відомо, що ОАЕ ввели нові правила карантину. Про подію розповіла киянка Юлія Ковальова. За її словами, вона дізналась про зміну правил в аеропорту. Виявилось, що тест на коронавірус був зроблений в лабораторії, яку не визнають в ОАЕ. 

До слова, деякі пасажири взяли квитки в Дубай іншої арабської авіакомпанії, де вимагали лише наявність тесту.

 

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