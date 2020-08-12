Кондратюк підтримав ідею Притули йти у мери

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Ігор Кондратюк вважає, що Сергій Притула дуже відрізняється від Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Відомий український шоумен Ігор Кондратюк відреагував на заяву колеги Сергія Притули, який 11 серпня заявив, що боротиметься за крісло мера у Києві. За словами Кондратюка, на відміну від Володимира Зеленського, Притула - небайдужий активний громадянин своєї країни.
«Сергій Притула в мери? Не вірю, що місія здійснена, але – підтримую! На відміну від колеги по цеху З., який “скоропостижно” заскочив в політику, Притула – небайдужий активний громадянин своєї країни!» - зазначив він.
Нагадаємо, Сергій Притула заявив, що йде у мери Києва, бо йому не байдуже, яким буде місто.
За собою він пообіцяв повести команду патріотів, професіоналів та однодумців. Він також наголосив, що однокурсників, друзів, кумів та сватів брати у команду не буде.
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