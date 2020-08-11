Українські банки зобов’яжуть рекламувати свої послуги чесно

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Усе для того, щоб українці більше довіряли фінустановам та їх послугам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 серпня, у прес-службі НБУ повідомили, що у рекламі та на вебсайтах банків буде обов’язковою повна та достовірна інформація про послуги. Так, громадяни, які захочуть відкрити депозит чи взяти кредит, повинні будуть одразу знати всі умови та ризики.
«Це допоможе громадянам краще розуміти умови отримання послуг, порівнювати послуги декількох банків та приймати правильні для себе фінансові рішення», - зазначили в НБУ.
У прес-службі НБУ додали, що відтак клієнти довірятимуть більше банкам й більше користуватимуться фінпослугами.
«Національний банк ніколи не регулював розкриття інформації у рекламі та на вебсайтах. Так, до цих вимог потрібно адаптуватися (до речі, вони були ухвалені ще вісім місяців тому). Так, для адаптації потрібні ресурси», - йдеться у повідомленні.
Нові правила діятимуть уже з 1 вересня.
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