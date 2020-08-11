Андрій Богдан поскаржився через спалений автомобіль Tesla

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Колишній голова Офісу президента вважає, що за вчинком стоїть вдала України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 серпня, у фейсбук-спільноті «Зупини Лося» повідомили, що колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану вночі спалили автомобіль. Мова йде про электрокар Tesla S.
Сам Богдан представив у соцмережі відео з камер спостережень, на яких видно, як невідомий чоловік тікає з місця події. Відомо, що автівка згоріла повністю. Богдан звинуватив у всьому владу.
«Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S))) Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади», - зазначив він.
Богдан додав, що він вбачає у підпалі певний символізм, адже рівно рік тому він покинув посаду керівника Офісу президента. Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що бюджет країни компенсує Богдану на новий Tesla X, а страхова компанія виплатить компенсацію.
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