Андрій Богдан поскаржився через спалений автомобіль Tesla

Аня Мартинюк 11 серпня 2020, 14:26

Колишній голова Офісу президента вважає, що за вчинком стоїть вдала України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 серпня, у фейсбук-спільноті «Зупини Лося» повідомили, що колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану вночі спалили автомобіль. Мова йде про электрокар Tesla S.

Сам Богдан представив у соцмережі відео з камер спостережень, на яких видно, як невідомий чоловік тікає з місця події. Відомо, що автівка згоріла повністю. Богдан звинуватив у всьому владу.

«Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S))) Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади», - зазначив він.

Богдан додав, що він вбачає у підпалі певний символізм, адже рівно рік тому він покинув посаду керівника Офісу президента. Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що бюджет країни компенсує Богдану на новий Tesla X, а страхова компанія виплатить компенсацію.