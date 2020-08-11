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Відповідна інформація з’явилась на сайті ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 серпня, український президент Володимир Зеленський поставив свій підпис у законі про легалізацію грального бізнесу. Про це йдеться на сайті ВРУ.
Попередньо документ був ухвалений спікером ВРУ Дмитром Разумковим. Нагадаємо, у ВРУ було зареєстровано 2 постанови про скасування відповідного законопроекту. Ініціаторами документів стали позафракційні депутати та представники фракції «Батьківщина». Однак, ВРУ відхилила усі постанови.
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13:50: Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні
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