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Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні

Аня Мартинюк 11 серпня 2020, 13:50
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Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні

Відповідна інформація з’явилась на сайті ВРУ. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 серпня, український президент Володимир Зеленський поставив свій підпис у законі про легалізацію грального бізнесу. Про це йдеться на сайті ВРУ.

Попередньо документ був ухвалений спікером ВРУ Дмитром Разумковим. Нагадаємо, у ВРУ було зареєстровано 2 постанови про скасування відповідного законопроекту. Ініціаторами  документів стали позафракційні депутати та представники фракції «Батьківщина». Однак, ВРУ відхилила усі постанови.

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