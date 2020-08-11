Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні

Аня Мартинюк 11 серпня 2020, 13:50

Відповідна інформація з’явилась на сайті ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 серпня, український президент Володимир Зеленський поставив свій підпис у законі про легалізацію грального бізнесу. Про це йдеться на сайті ВРУ.

Попередньо документ був ухвалений спікером ВРУ Дмитром Разумковим. Нагадаємо, у ВРУ було зареєстровано 2 постанови про скасування відповідного законопроекту. Ініціаторами документів стали позафракційні депутати та представники фракції «Батьківщина». Однак, ВРУ відхилила усі постанови.