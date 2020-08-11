На підвищення мінімалки доведеться знати 5 млрд грн – Гетманцев

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Президентський законопроект розглянуть 25 серпня.
Новину передає «Преса України».
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив в ефірі одного з телеканалів, де підтвердив, що з вересня мінімальна зарплата в Україні зросте. Однак, для цього з бюджету треба виділити 5 мільярдів гривень.
За його словами, такі гроші знайти можна, зокрема, «через економію з обслуговування державного боргу».
«Але знову ж таки ми повинні з вами говорити про те, що проблема держборгу та обслуговування держборгу – це серйозна проблема для нашого бюджету», - розповів Гетманцев.
Він додав, що 25 серпня на позачерговому засіданні ВРУ депутати розглянуть законопроект президента Володимира Зеленського про підвищення мінімалки українцям до 5 тисяч гривень.
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