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На підвищення мінімалки доведеться знати 5 млрд грн – Гетманцев

Аня Мартинюк 11 серпня 2020, 13:24
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На підвищення мінімалки доведеться знати 5 млрд грн – Гетманцев

Президентський законопроект розглянуть 25 серпня. 

Новину передає «Преса України».

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив в ефірі одного з телеканалів, де підтвердив, що з вересня мінімальна зарплата в Україні зросте. Однак, для цього з бюджету треба виділити 5 мільярдів гривень.

За його словами, такі гроші знайти можна, зокрема, «через економію з обслуговування державного боргу».

«Але знову ж таки ми повинні з вами говорити про те, що проблема держборгу та обслуговування держборгу – це серйозна проблема для нашого бюджету», - розповів Гетманцев.

Він додав, що 25 серпня на позачерговому засіданні ВРУ депутати розглянуть законопроект  президента Володимира Зеленського про підвищення мінімалки українцям до 5 тисяч гривень.

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