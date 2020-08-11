Медведчук тримає гроші у банку родини Тимошенко

Аня Мартинюк 11 серпня 2020, 12:49

Таку інформацію надав Сергій Лещенко.

Новину передає «Преса України».

В українській громадській організації Центр Протидії Корупції повідомили, депутат ВРУ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко зберігають свої гроші у банку родини іншого політика - Юлії Тимошенко.

«Йдеться про "Укрбудінвестбанк", співвласником якого до недавнього часу був зять Тимошенко – Артур Чечоткін. І в цей же банк Тимошенко поклала $5,5 млн компенсації за політичні репресії. Компенсацію виплатила американська юридична фірма, чий звіт допоміг в її ув'язненні. Тому не дивуйтесь, що Тимошенко і Медведчук роблять схожі заяви, пліч-о-пліч захищають бізнес Коломойського, виступають проти співпраці з Заходом і атакують НАБУ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, таку інформацію надав колишній журналіст та депутат, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко. За його даними, також у банку родини Тимошенко зберігає гроші оператор «Роснефти» з поставки дизеля в Україну.