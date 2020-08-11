В Україну йде холодний атмосферний фронт

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Синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в Україні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 серпня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що холодний атмосферний фронт спровокує 12 серпня зниження температури повітря на півночі України. А саме до +19+23 градусів.
«У середу фронт посунеться південніше, локальні грозові дощі ймовірні на Півдні, у Центрі та на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході. Значна частина території України буде 12 серпня у сухій погоді», - уточнила вона.
На Півдні стовпчики термометрів покажуть +27+32 градуси. В інших областях +24+28 градусів. У Києві очікуються свіжі +20+22 градусів. Опади у столиці малоймовірні.
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