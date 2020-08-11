В Україні за добу померли 29 пацієнтів з Covid-19

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Разом з тим побільшало нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Станом на 11 серпня в Україні зафіксовано 1158 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих становить 83 115 осіб. З них 1 951 летальний випадок. Такі дані навели в МОЗ.
Тим часом в РНБО уточнили, що за минулу добу померли 29 пацієнтів. Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 3 002 випадки;
Волинська область — 4 375 випадків;
Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
Донецька область — 982 випадки;
Житомирська область — 2 178 випадків;
Закарпатська область — 5 875 випадків;
Запорізька область — 959 випадків;
Івано-Франківська область — 5 911 випадків;
Кіровоградська область — 725 випадків;
м. Київ — 9 687 випадків;
Київська область — 4 239 випадків;
Львівська область — 11 142 випадки;
Луганська область — 157 випадків;
Миколаївська область — 729 випадків;
Одеська область — 4 364 випадки;
Полтавська область — 503 випадки;
Рівненська область — 7 018 випадків;
Сумська область — 702 випадки;
Тернопільська область — 3 375 випадків;
Харківська область — 5 030 випадків;
Херсонська область — 271 випадок;
Хмельницька область — 1376 випадків;
Чернівецька область — 6 867 випадків;
Черкаська область — 1 039 випадків;
Чернігівська область — 1 038 випадків.
Найбільше нових випадків в Львівській області - 161.
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