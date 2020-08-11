В Україні за добу померли 29 пацієнтів з Covid-19

Аня Мартинюк 11 серпня 2020, 11:45

Разом з тим побільшало нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Станом на 11 серпня в Україні зафіксовано 1158 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих становить 83 115 осіб. З них 1 951 летальний випадок. Такі дані навели в МОЗ.

Тим часом в РНБО уточнили, що за минулу добу померли 29 пацієнтів. Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 3 002 випадки;

Волинська область — 4 375 випадків;

Дніпропетровська область — 1 571 випадок;

Донецька область — 982 випадки;

Житомирська область — 2 178 випадків;

Закарпатська область — 5 875 випадків;

Запорізька область — 959 випадків;

Івано-Франківська область — 5 911 випадків;

Кіровоградська область — 725 випадків;

м. Київ — 9 687 випадків;

Київська область — 4 239 випадків;

Львівська область — 11 142 випадки;

Луганська область — 157 випадків;

Миколаївська область — 729 випадків;

Одеська область — 4 364 випадки;

Полтавська область — 503 випадки;

Рівненська область — 7 018 випадків;

Сумська область — 702 випадки;

Тернопільська область — 3 375 випадків;

Харківська область — 5 030 випадків;

Херсонська область — 271 випадок;

Хмельницька область — 1376 випадків;

Чернівецька область — 6 867 випадків;

Черкаська область — 1 039 випадків;

Чернігівська область — 1 038 випадків.

Найбільше нових випадків в Львівській області - 161.