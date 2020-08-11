Ціни на нафту пішли вгору

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Еталонна Brent здорожчала на 0,2%, WTI – на 0,3%.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 серпня, світові ціни на нафту піднялися на тлі очікування американського стимулу, і відновлення попиту в Азії.
Нафта Brent додала 7 центів або 0,2% до $45,06 за барель. Американська WTI подорожчала на 14 центів, або на 0,3%, до $42,08 за барель.
Ціни піднялись після того, як президент США Дональд Трамп написав твіт, що вищі демократи-конгреси хочуть зустрітися з ним для обговорення питання щодо економічного полегшення, пов'язаного з коронавірусом. Як відомо, переговори між демократами та адміністрацією Трампа зірвалися минулого тижня.
Також у минулі вихідні генеральний директор Aramco Амін Насер заявив, що він бачить, що попит на нафту в Азії відновлюється, оскільки економіка поступово відкривається.
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08:08: Зеленський – господар: У Мережі знайшли фан-клуб президента України
07:35: Україна, Польща і Литва випустили спільну заяву щодо ситуації в Білорусі
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