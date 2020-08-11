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Прихильники президента щодня публікують хвалебні повідомлення про Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Журналісти видання «Букви» знайшли на просторах соцмережі Фейсбук фан-сторінку президента України Володимира Зеленського. Її ведуть виключно російською мовою. Також редактори сторінки називають Зеленського виключно «господарем».
На сторінці під назвою «3E 2020» нараховано майже 13 тисяч підписників, а у чаті в Viber - майже 300 учасників.
Так, прихильники Зеленського щодня публікують хвалебні повідомлення і новини про президента.
08:08: Зеленський – господар: У Мережі знайшли фан-клуб президента України
07:35: Україна, Польща і Литва випустили спільну заяву щодо ситуації в Білорусі
10:57: У «Слузі народу» розповіли про роботу над осучасненням пенсій
10:25: Нацбанк дозволив всім банкам приймати зношені банкноти
09:51: В МОЗ представили оновлену статистику щодо коронавірусу
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