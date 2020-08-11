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Зеленський – господар: У Мережі знайшли фан-клуб президента України

Аня Мартинюк 11 серпня 2020, 08:08
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Зеленський – господар: У Мережі знайшли фан-клуб президента України

Прихильники президента щодня публікують хвалебні повідомлення про Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Букви» знайшли на просторах  соцмережі Фейсбук фан-сторінку президента України Володимира Зеленського. Її ведуть виключно російською мовою. Також редактори сторінки називають Зеленського виключно «господарем».

На сторінці під назвою «3E 2020» нараховано майже 13 тисяч підписників, а у чаті в Viber - майже 300 учасників.

Так, прихильники Зеленського щодня публікують хвалебні повідомлення і новини про президента.

 

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