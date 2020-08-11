Україна, Польща і Литва випустили спільну заяву щодо ситуації в Білорусі

Аня Мартинюк 11 серпня 2020, 07:35

Міністри трьох країн висловили стурбованість з приводу загострених настроїв у Білорусі.

Новину передає «Преса України».

На сайті МЗС України 10 серпня з’явилась заява міністрів закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща і Литва). Вони висловились з приводу протестів у Білорусі, які виникли після президентських виборів.

Так, Дмитро Кулеба, Яцек Чапутовіч і Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс заявили, що стурбовані через такий хід подій. Вони також закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих.

«Повага до основних свобод і прав людини, включаючи демократію і верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо. Ми впевнені, що тільки шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу і держави Білорусь. При необхідності, ми відкриті для будь-якої допомоги в сприянні цьому діалогу», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ряд світових лідерів уже привітали Олександра Лукашенка з перемогою на виборах.