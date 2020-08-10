ПриватБанк дозволив оплачувати покупки своїм фото

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Клієнти банку зможуть скористатися «FacePay24».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 серпня, у прес-службі найбільшого системного банку України, ПриватБанку, повідомили про запуск біометричних POS-терміналів з ідентифікацією особи для оплати в супермаркетах.
Мова йде про «FacePay24». Євген Васильцов, глава напрямку обслуговування торгових підприємств банку, зазначив, що скористатися незвичною для українців оплатою можна на 260 POS-терміналах Android PAX. До кінця року банк запустить 7 700 «FacePay24».
Це означає, що клієнти банку зможуть оплачувати покупки за відсутності банківської карти, для цього їм треба буде лише сфотографуватися. Перед цим на смартфон необхідно встановити оновлений додаток Privat24 і активувати оплату «FacePay24». Далі – зробити 3 знімки з різних ракурсів і прив'язати до них обрану банківську карту.
Безпосередньо у супермаркеті на терміналі оплати треба буде ввести суму для оплати та сфотографуватися на камеру терміналу й підтвердити операцію, ввівши пін-код.
10:57: У «Слузі народу» розповіли про роботу над осучасненням пенсій
10:25: Нацбанк дозволив всім банкам приймати зношені банкноти
09:51: В МОЗ представили оновлену статистику щодо коронавірусу
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