ПриватБанк дозволив оплачувати покупки своїм фото

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 15:05

Клієнти банку зможуть скористатися «FacePay24».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 серпня, у прес-службі найбільшого системного банку України, ПриватБанку, повідомили про запуск біометричних POS-терміналів з ідентифікацією особи для оплати в супермаркетах.

Мова йде про «FacePay24». Євген Васильцов, глава напрямку обслуговування торгових підприємств банку, зазначив, що скористатися незвичною для українців оплатою можна на 260 POS-терміналах Android PAX. До кінця року банк запустить 7 700 «FacePay24».

Це означає, що клієнти банку зможуть оплачувати покупки за відсутності банківської карти, для цього їм треба буде лише сфотографуватися. Перед цим на смартфон необхідно встановити оновлений додаток Privat24 і активувати оплату «FacePay24». Далі – зробити 3 знімки з різних ракурсів і прив'язати до них обрану банківську карту.

Безпосередньо у супермаркеті на терміналі оплати треба буде ввести суму для оплати та сфотографуватися на камеру терміналу й підтвердити операцію, ввівши пін-код.