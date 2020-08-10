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Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 12:02
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Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

У телеграмі Путіна йдеться про подальший вигідний розвиток відносин. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 серпня, у Мережі оприлюднили повний текст телеграми президента Росії Володимира Путіна білоруському лідеру Олександру Лукашенку. Як відомо, за попередніми результатами голосування, останній отримує перемогу на виборах президента.

«Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх областях, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку», - йдеться в телеграмі.

До слова, раніше Лукашенка з перемогою привітав голова КНР Сі Цзіньпін. Український лідер Володимир Зеленський ще не вітав Лукашенка.

 

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