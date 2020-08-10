Вчені планують підключати дерева до 5G

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Вчені очікують, що 5G допоможе краще аналізувати якість лісу.
Новину передає «Преса України».
Вчені німецької Вищої школи прикладних наук Остфалія заявили, що планують підключити дерева до 5G. Мета – проводити якісніший аналіз стану лісів. Очікується, що на деревах можна встановити сенсори, які стежитимуть за станом дерев.
Деталі розповів професор Андреас Лігокі.
«Кожне дерево буде в цьому випадку розповідати нам в режимі реального часу, як у нього йдуть справи. Чи вистачає йому вологи? Або її занадто багато? Чи не занадто жарко? Чи немає ознак появи короїдів? Як себе почуває коренева система? Яке навколо дерева повітря?» - зазначив він.
Схожий експеримент буде корисним й у сфері деревообробки.
10:57: У «Слузі народу» розповіли про роботу над осучасненням пенсій
10:25: Нацбанк дозволив всім банкам приймати зношені банкноти
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