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Вчені планують підключати дерева до 5G

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 11:28
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Вчені планують підключати дерева до 5G

Вчені очікують, що 5G допоможе краще аналізувати якість лісу.

Новину передає «Преса України».

Вчені німецької Вищої школи прикладних наук Остфалія заявили, що планують підключити дерева до 5G. Мета – проводити якісніший аналіз стану лісів. Очікується, що на деревах можна встановити сенсори, які стежитимуть за станом дерев.

Деталі розповів професор Андреас Лігокі.

«Кожне дерево буде в цьому випадку розповідати нам в режимі реального часу, як у нього йдуть справи. Чи вистачає йому вологи? Або її занадто багато? Чи не занадто жарко? Чи немає ознак появи короїдів? Як себе почуває коренева система? Яке навколо дерева повітря?» - зазначив він.

Схожий експеримент буде корисним й у сфері деревообробки.

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