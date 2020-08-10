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Василь Мокан запевнив, що осучаснення пенсії буде, однак, пізніше.
Новину передає «Преса України».
Представник Кабміну у ВРУ, нардеп президентської партії Василь Мокан виступив в ефірі каналу "Україна 24". Він відповів на важливі питання, які стосуються підвищення пенсій українцям. За його словами, в країні дійсно проходить реформування пенсійної системи.
«Верифікація пенсійних виплат відповідно до законодавства Верховна Рада прийнята, і вона зараз проводиться. Це вірна ініціатива, тому що ми повинні виплачувати соцдопомогу і виплати від держави за цільовим призначенням, щоб там не було ніяких зловживань. Я впевнений, що верифікація необхідна, і там вже є певні результати», - розповів він.
Мокан додав, що питання про приведення розміру пенсій до реальних потреб ще в розробці. За його словами, це перспектива 2021 року.
10:57: У «Слузі народу» розповіли про роботу над осучасненням пенсій
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