У «Слузі народу» розповіли про роботу над осучасненням пенсій

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 10:57

Василь Мокан запевнив, що осучаснення пенсії буде, однак, пізніше.

Новину передає «Преса України».

Представник Кабміну у ВРУ, нардеп президентської партії Василь Мокан виступив в ефірі каналу "Україна 24". Він відповів на важливі питання, які стосуються підвищення пенсій українцям. За його словами, в країні дійсно проходить реформування пенсійної системи.

«Верифікація пенсійних виплат відповідно до законодавства Верховна Рада прийнята, і вона зараз проводиться. Це вірна ініціатива, тому що ми повинні виплачувати соцдопомогу і виплати від держави за цільовим призначенням, щоб там не було ніяких зловживань. Я впевнений, що верифікація необхідна, і там вже є певні результати», - розповів він.

Мокан додав, що питання про приведення розміру пенсій до реальних потреб ще в розробці. За його словами, це перспектива 2021 року.