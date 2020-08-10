Нацбанк дозволив всім банкам приймати зношені банкноти

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 10:25

Відповідна постанова вступить в силу з 1 вересня.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі НБУ повідомили, що з 1 вересня вступає в силу постанова, згідно з якою усі банки країни матимуть право приймати зношені банкноти. Далі такі банкноти передаватимуться для дослідження в НБУ.

«Національний банк України поліпшив взаємодію банків з клієнтами - фізичними та юридичними особами - під час роботи з готівкою», - додали в НБУ.

Також регулятор уточнив визначення ряду ознак зносу і пошкодження банкнот.