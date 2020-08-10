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Коронавірус продовжує забирати життя українців.
Новину передає «Преса України».
Станом на 10 серпня в Україні зафіксували 81 957 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу лабораторно було підтверджено 1008 випадків. Про це розповіли у прес-службі МОЗ.
За весь період спостереження померли 1922 пацієнти. За добу померли 25 людей. Також 44 359 пацієнтів одужали. Ситуація у Києві та областях наступна.
Вінницька область — 2 985 випадків;
Волинська область — 4 327 випадків;
Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
Донецька область — 976 випадків;
Житомирська область — 2 154 випадки;
Закарпатська область — 5 809 випадків;
Запорізька область — 953 випадки;
Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
Кіровоградська область — 724 випадки;
м. Київ — 9 564 випадки;
Київська область — 4 197 випадків;
Львівська область — 10 981 випадок;
Луганська область — 155 випадків;
Миколаївська область — 716 випадків;
Одеська область — 4 230 випадків;
Полтавська область — 497 випадків;
Рівненська область — 6 923 випадки;
Сумська область — 699 випадків;
Тернопільська область — 3 324 випадки;
Харківська область — 4 901 випадок;
Херсонська область — 269 випадків;
Хмельницька область — 1 368 випадків;
Чернівецька область — 6 777 випадків;
Черкаська область — 1 036 випадків;
Чернігівська область — 1 024 випадки.
До слова, найбільше нових випадків у львівській області – 130.
10:57: У «Слузі народу» розповіли про роботу над осучасненням пенсій
10:25: Нацбанк дозволив всім банкам приймати зношені банкноти
09:51: В МОЗ представили оновлену статистику щодо коронавірусу
08:37: Коронавірус лютуватиме у всьому світі протягом 4 років
08:05: Депутат «Слуги народу» привітав Лукашенка з перемогою на виборах
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