В МОЗ представили оновлену статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 09:51

Коронавірус продовжує забирати життя українців.

Новину передає «Преса України».

Станом на 10 серпня в Україні зафіксували 81 957 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу лабораторно було підтверджено 1008 випадків. Про це розповіли у прес-службі МОЗ.

За весь період спостереження померли 1922 пацієнти. За добу померли 25 людей. Також 44 359 пацієнтів одужали. Ситуація у Києві та областях наступна.

Вінницька область — 2 985 випадків;

Волинська область — 4 327 випадків;

Дніпропетровська область — 1 571 випадок;

Донецька область — 976 випадків;

Житомирська область — 2 154 випадки;

Закарпатська область — 5 809 випадків;

Запорізька область — 953 випадки;

Івано-Франківська область — 5 797 випадків;

Кіровоградська область — 724 випадки;

м. Київ — 9 564 випадки;

Київська область — 4 197 випадків;

Львівська область — 10 981 випадок;

Луганська область — 155 випадків;

Миколаївська область — 716 випадків;

Одеська область — 4 230 випадків;

Полтавська область — 497 випадків;

Рівненська область — 6 923 випадки;

Сумська область — 699 випадків;

Тернопільська область — 3 324 випадки;

Харківська область — 4 901 випадок;

Херсонська область — 269 випадків;

Хмельницька область — 1 368 випадків;

Чернівецька область — 6 777 випадків;

Черкаська область — 1 036 випадків;

Чернігівська область — 1 024 випадки.

До слова, найбільше нових випадків у львівській області – 130.