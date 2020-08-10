Нацбанк розпочав тиждень зі зміцнення гривні

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Долар просів у ціні на 3 копійки, євро – на 11 копійок.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют на 10 серпня. На сайті регулятора зазначено, що долар здешевів на 3 копійки до 27,64 грн. Євро коштує 32,68 грн, що на 11 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу.
Готівкові курси наступні:
Купівля долара відбувається за 27,49 грн, продаж за 27,72 грн. Купівля євро відбувається за 32,18 грн, продаж – за 32,69 грн.
08:37: Коронавірус лютуватиме у всьому світі протягом 4 років
08:05: Депутат «Слуги народу» привітав Лукашенка з перемогою на виборах
13:41: Депутати Порошенка зазіхають на базові права українців – письменник
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