Нацбанк розпочав тиждень зі зміцнення гривні

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 09:16

Долар просів у ціні на 3 копійки, євро – на 11 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют на 10 серпня. На сайті регулятора зазначено, що долар здешевів на 3 копійки до 27,64 грн. Євро коштує 32,68 грн, що на 11 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу.

Готівкові курси наступні:

Купівля долара відбувається за 27,49 грн, продаж за 27,72 грн. Купівля євро відбувається за 32,18 грн, продаж – за 32,69 грн.