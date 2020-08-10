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Нацбанк розпочав тиждень зі зміцнення гривні

Аня Мартинюк 10 серпня 2020, 09:16
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Нацбанк розпочав тиждень зі зміцнення гривні

Долар просів у ціні на 3 копійки, євро – на 11 копійок.  

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют на 10 серпня. На сайті регулятора зазначено, що долар здешевів на 3 копійки до 27,64 грн. Євро коштує 32,68 грн, що на 11 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу.

Готівкові курси наступні:

Купівля долара відбувається за 27,49 грн, продаж за 27,72 грн. Купівля євро відбувається за 32,18 грн, продаж – за 32,69 грн.

  

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