Коронавірус лютуватиме у всьому світі протягом 4 років

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Вчені з університету Ланкастера вважають, що світу буде тяжко впоратися з коронавірусом через його особливу природу.
Новину передає «Преса України».
Епідеміолог, професор Джонатан Ред з університету Ланкастера заявив, що він не очікує поліпшення епідеміологічної ситуації у світі протягом наступних чотирьох років.
«На відміну від інших вірусів, таких як Sars, Covid-19 поводився інакше внаслідок безсимптомної передачі», - заявив він.
Ред також вважає, що переважна більшість людей будуть носити маски для обличчя, оскільки пандемічні заходи триватимуть. Тим не менше, він закликав людей не реагувати гостро, коли хтось прогулюється без маски.
Так, наразі вчені працюють над створенням високоточних математичних моделей на основі зібраних даних, щоб вияснити, як може поширюватися вірус, де і коли можуть виникнути спалахи, та як вживати заходів щодо їх запобігання.
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